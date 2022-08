Taiwan,al via esercitazioni di artiglieria nel sud del Paese (Di martedì 9 agosto 2022) Taiwan ha dato il via alle sue esercitazioni militari dedicate all'artiglieria "a fuoco vivo", con proiettili veri, a simulare la difesa dell'isola dall'attacco cinese, come prima risposta alle ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022)ha dato il via alle suemilitari dedicate all'"a fuoco vivo", con proiettili veri, a simulare la difesa dell'isola dall'attacco cinese, come prima risposta alle ...

marcodimaio : Le democrazie liberali stanno prendendo posizioni nette a sostegno di #Taiwan. Ma sapete quale è l’unico Stato del… - Agenzia_Ansa : La Cina dà il via alle più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno a Taiwan. Taipei: 'Preparati alla guerra… - Agenzia_Ansa : La Cina ha dato il via, alle 12 locali (6 in Italia), alle più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno a Ta… - TerrinoniL : Taiwan,al via esercitazioni di artiglieria nel sud del Paese - Ultima Ora - 73deva73 : Taiwan, 'Cina prepara invasione e cambio dello status quo' - Ultima Ora - ANSA. #Pelosi a dato il via a qualcosa di… -