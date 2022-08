Stabilizzazione dei docenti con tre anni di servizio, presidente del Collegio Docenti elettivo, no all’aggiornamento obbligatorio. Le proposte della Gilda (Di martedì 9 agosto 2022) "Ancora una volta, in vista delle elezioni politiche, la Gilda rivolge ai candidati dei diversi orientamenti le proprie proposte riguardanti la scuola". Inizia così una nota del coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 agosto 2022) "Ancora una volta, in vista delle elezioni politiche, larivolge ai candidati dei diversi orientamenti le proprieriguardanti la scuola". Inizia così una nota del coordinatore nazionaledegli Insegnanti, Rino Di Meglio. L'articolo .

