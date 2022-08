Sintomi intestinali devastanti Langya come si trasmette il nuovo virus dalla Cina

(Di martedì 9 agosto 2022) Untipo di Henipadi origine animale (chiamatohenipa, LayV) che può infettare gli esseri umani è stato trovato nella provincia dello Shandong dellaorientale e nella provincia dell'Henan dellacentrale e finora ha infettato 35 persone nelle due province. È quanto si legge in un articolo pubblicato sul New England Journal of Medicine da scienziati die Singapore. Gli studiosi che hanno partecipato allo studio hanno sottolineato che questo Henipaappena scoperto, che potrebbe provenire da animali, è associato ad alcuni casi febbrili e le persone infette hannotra cui febbre, affaticamento, tosse, anoressia, mialgia e nausea. L'henipapuò causare gravi malattie ...

