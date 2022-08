Salerno, il Comune sottolinea: “Per lo stadio Arechi compiuti tanti sforzi” (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il Comune di Salerno ha inteso sottolineare con una nota stampa come sia stata data massima attenzione al tema stadio negli ultimi anni, precisando nuovamente le motivazioni che portano alla perdurante chiusura della Curva Nord ai tifosi locali. La riportiamo di seguito: “Per utile e doverosa informazione si ricordano i lavori eseguiti dal Comune di Salerno per lo stadio Arechi a cominciare dall’ampio restyling ed adeguamento strutturale grazie ai fondi della Regione Campania in occasione dell’Universiade 2019. In tale occasione furono anche collocati i seggiolini conformi alle recenti normative di sicurezza.In fasi ed anni successivi sono stati rifatti i servizi igienici ed è stato installato il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Ildiha intesore con una nota stampa come sia stata data massima attenzione al temanegli ultimi anni, precisando nuovamente le motivazioni che portano alla perdurante chiusura della Curva Nord ai tifosi locali. La riportiamo di seguito: “Per utile e doverosa informazione si ricordano i lavori eseguiti daldiper loa cominciare dall’ampio restyling ed adeguamento strutturale grazie ai fondi della Regione Campania in occasione dell’Universiade 2019. In tale occasione furono anche collocati i seggiolini conformi alle recenti normative di sicurezza.In fasi ed anni successivi sono stati rifatti i servizi igienici ed è stato installato il ...

