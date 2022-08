Riforma giustizia tributaria, obiettivo tagliare contenzioso. Magistrati a tempo pieno (Di martedì 9 agosto 2022) Abbattere le pendenze arretrate con un basso impatto (stimato) sul gettito per l'Erario. E' l'obiettivo della Riforma della giustizia tributaria che oggi ha ricevuto il via libera dalla Camera e potrà essere convertita in legge. Montecitorio ha definitivamente approvato il Ddl “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario” con 288 voti favorevoli e 11 contrari (27 gli astenuti, tra questi i parlamentari Fdi). Il disegno di legge rientra tra gli impegni assunti con il Pnrr, per quanto riguarda, in particolare, l’obiettivo di ridurre il numero di ricorsi alla Corte di cassazione e consentire una loro trattazione più spedita. I dati statistici riferibili alle controversie in Cassazione, infatti, riportati nella Relazione sull'amministrazione della ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 9 agosto 2022) Abbattere le pendenze arretrate con un basso impatto (stimato) sul gettito per l'Erario. E' l'delladellache oggi ha ricevuto il via libera dalla Camera e potrà essere convertita in legge. Montecitorio ha definitivamente approvato il Ddl “Disposizioni in materia die di processo tributario” con 288 voti favorevoli e 11 contrari (27 gli astenuti, tra questi i parlamentari Fdi). Il disegno di legge rientra tra gli impegni assunti con il Pnrr, per quanto riguarda, in particolare, l’di ridurre il numero di ricorsi alla Corte di cassazione e consentire una loro trattazione più spedita. I dati statistici riferibili alle controversie in Cassazione, infatti, riportati nella Relazione sull'amministrazione della ...

