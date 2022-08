“Proposta bollente” | Andrea Zenga la sorprende al tramonto | lo scatto segreto é da brividi

Leggi su direttanews

(Di martedì 9 agosto 2022)si trova in Sicilia con Rosy e quel teatro meraviglioso è stato galeotto. Lae Rosalinda Cannavò (Instagram screenshot)e Rosalinda Cannavò sono insieme in vacanza in Sicilia presso la famiglia di lei. Il pubblico è in attesa di sapere che cosa sia successo durante quel meravigliosopostato sui social. Vediamo insieme di che si tratta. Rosalinda Cannavò ha saputo conquistare teneramente il cuore didurante la partecipazione al GF Vip di due anni fa. Il reality di Alfonso Signorini per loro è stato galeotto e la coppia va a gonfie vele. Le immagini di Canale 5 sono ancora presenti nella memoria di tutti i fan, che hanno ...