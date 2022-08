Olivia Newton-John e la scomparsa misteriosa dell’ex compagno Patrick McDermott

(Di martedì 9 agosto 2022) Circa sedici anni fa, ildi, scompariva nel nulla durante una battuta di pesca. Adesso, Yvette Nipar, ex moglie di, ha rivelato di essere al lavoro su un libro incentrato sulladel suo ex marito e di aver consultato anche la protagonista di Grease. Come riportato dal magazine Woman’s Day, nel corso degli annie Yvette Nipar sono diventate molto amiche in seguito alla sparizione di, exdella protagonista di Grease ed ex marito della seconda. Secondo il Daily Mail, non è ancora chiaro quale possa essere il contributo di ...

La TV italiana rende omaggio a- John con Grease , il suo più grande successo, che andrà in onda stasera su Italia 1 in prima serata, sostituendo così il "best of" di Battiti Live. L'indimenticabile 'Sandy' si è ...Roberta Capua, gaffe su- John: confusione tra i mariti dell'attrice scomparsa Ieri sera ha sconvolto tutti la notizia della morte di- John , avvenuta a soli 73 per le ...«Ho avuto una vita straordinaria» disse nell’intervista che annunciava il ritorno inaspettato della malattia, con il sorriso di sempre (il coraggio è grazia sotto pressione, diceva Hemingway) per non ...Omaggio a Olivia Newton-John stasera su Italia 1 alle 21:20 con Grease, il musical del 1978 che l'ha resa celebre in tutto il mondo, al fianco di John Travolta. La TV italiana rende omaggio a Olivia N ...