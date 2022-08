“Non ti dimenticherò mai…”: Alessia Marcuzzi, se n’è andata per sempre | Non c’è stato niente da fare (Di martedì 9 agosto 2022) Una notizia diramata nelle ultime ore che ha messo in ginocchio tutto il mondo. Un dispiacere diffuso al livello mondiale e un ricordo che Alessia Marcuzzi non avrebbe potuto fare a meno di condividere. Un calvario avuto inizio nel 1992. Tutto causato da un tumore al seno che inizialmente l’artista era stata in grado di sconfiggere. Ed è stato proprio in quel momento che è divenuta una fiera battagliera ricoprendo il ruolo di sostenitrice dello screening del cancro al seno. Nel 2013 poi il mostro si è presentato nuovamente e stavolta per lei non c’è stato veramente nulla da fare. All’età di 73 anni si è spenta per sempre una delle attrici più seguite e amate di sempre. La dura lotta dell’attrice “Paura? No. Mio marito mi è ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 9 agosto 2022) Una notizia diramata nelle ultime ore che ha messo in ginocchio tutto il mondo. Un dispiacere diffuso al livello mondiale e un ricordo chenon avrebbe potutoa meno di condividere. Un calvario avuto inizio nel 1992. Tutto causato da un tumore al seno che inizialmente l’artista era stata in grado di sconfiggere. Ed èproprio in quel momento che è divenuta una fiera battagliera ricoprendo il ruolo di sostenitrice dello screening del cancro al seno. Nel 2013 poi il mostro si è presentato nuovamente e stavolta per lei non c’èveramente nulla da. All’età di 73 anni si è spenta peruna delle attrici più seguite e amate di. La dura lotta dell’attrice “Paura? No. Mio marito mi è ...

sbcsfpdvj : RT @mariatiriza: questa foto non la dimenticherò molto facilmente. - LucianoSetti1 : @trilly38444741 Come si fa a dimenticare. Io, vaccinato, questa cosa la odio e non la dimenticherò mai. Omofobia al… - Marty_Bb_ : RT @mariatiriza: questa foto non la dimenticherò molto facilmente. - flamanc24 : RT @mariatiriza: questa foto non la dimenticherò molto facilmente. - jessica_zorzina : RT @mariatiriza: questa foto non la dimenticherò molto facilmente. -