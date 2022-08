Napoli, pronto a cedere Fabian al PSG, Spalletti sempre più agitato (Di martedì 9 agosto 2022) Il Napoli continua nelle cessioni eccellenti, Fabian Ruiz e vicinissimo al PSG e Spalletti appare molto preoccupato. Se dovesse partire Fabian Ruiz resterebbe una casella libera a centrocampo: in rosa ci cono Lobotka, Demme, Anguissa, Zielinski, Elmas e Gaetano, quest’ultimo nel mirino di diversi club tra i quali Cremonese e Parma. L’eventuale arrivo di Raspadori potrebbe consentire al tecnico di variare tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1 e in tal caso potrebbe anche non arrivare un altro centrocampista. Diversi, comunque, sono i profili monitorati da tempo dal club azzurro, a cominciare da Barak del Verona. Altri centrocampisti seguiti Lo Celso del Chelsea e Nandez del Cagliari. Spalletti è sempre più agitato perché ha già perso mezza squadra titolare rispetto alla scorsa ... Leggi su napolipiu (Di martedì 9 agosto 2022) Ilcontinua nelle cessioni eccellenti,Ruiz e vicinissimo al PSG eappare molto preoccupato. Se dovesse partireRuiz resterebbe una casella libera a centrocampo: in rosa ci cono Lobotka, Demme, Anguissa, Zielinski, Elmas e Gaetano, quest’ultimo nel mirino di diversi club tra i quali Cremonese e Parma. L’eventuale arrivo di Raspadori potrebbe consentire al tecnico di variare tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1 e in tal caso potrebbe anche non arrivare un altro centrocampista. Diversi, comunque, sono i profili monitorati da tempo dal club azzurro, a cominciare da Barak del Verona. Altri centrocampisti seguiti Lo Celso del Chelsea e Nandez del Cagliari.piùperché ha già perso mezza squadra titolare rispetto alla scorsa ...

