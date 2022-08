MotoGP | allenamenti sempre più intensi per Marc Marquez

(Di martedì 9 agosto 2022)non vede l'ora di tornare alla guida della sua RC213V e a dirlo non è lui in persona, ma indirettamente il materiale che condivide sui suoi profili social e che riguardano, principalmente,...

A circa due mesi dalla quarta operazione al braccio destro, avvenuta negli Stati Uniti, lo spagnolo ha ripreso gradualmente glie negli ultimi aggiornamenti che ha pubblicato lo vediamo ...Da ragazzino seguivo lae Valentino Rossi . E anche gli aerei sono un altro passatempo di ...Dopo il Tour de France ho staccato 4 giorni ma ora ho ripreso qui a Lugano dove vivo con...Due mesi dopo l’intervento al braccio destro lo spagnolo ha condiviso sui social un video in cui condivide esercizi mirati per il recupero fisico ...L’obiettivo dello spagnolo sarà quello di tornare in condizioni ottimali in vista del prossimo appuntamento del Motomondiale, in Austria dal 19 al 21 agosto. Ieri Aleix Espargarò non è stato, suo malg ...