Mosca è divisa sui referendum nei territori occupati: anticipare o rimandare (Di martedì 9 agosto 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha detto che qualsiasi negoziato con Mosca diventerà impossibile se nei territori occupati dall’esercito russo verranno organizzati dei referendum per l’annessione. Il voto dovrebbe tenersi a Kherson, interamente in mano russa, e nella regione di Zaporizhzhia, che per due terzi è occupata da Mosca e dove si trova la centrale nucleare che i russi usano per lanciare attacchi e come deposito di armi. In questi giorni la centrale desta molte preoccupazioni perché Mosca e Kyiv si accusano a vicenda di bombardarla. Il Cremlino ha fretta di annettere i territori conquistati, ma non sta rispettando le tempistiche che si era prefisso. Secondo il sito Meduza, Mosca pensava di tenere un referendum ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 9 agosto 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha detto che qualsiasi negoziato condiventerà impossibile se neidall’esercito russo verranno organizzati deiper l’annessione. Il voto dovrebbe tenersi a Kherson, interamente in mano russa, e nella regione di Zaporizhzhia, che per due terzi è occupata dae dove si trova la centrale nucleare che i russi usano per lanciare attacchi e come deposito di armi. In questi giorni la centrale desta molte preoccupazioni perchée Kyiv si accusano a vicenda di bombardarla. Il Cremlino ha fretta di annettere iconquistati, ma non sta rispettando le tempistiche che si era prefisso. Secondo il sito Meduza,pensava di tenere un...

claudiomilani6 : RT @mentecritica: Dico senza giri di parole quello che penso: A mosca sognano un'Europa divisa, con gli USA rannicchiati ed isolati oltre o… - euronewsit : A Konstantinivka, città del Donbass, gli abitanti si dividono tra chi non teme l'avanzata russa e chi condanna il t… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Donbass, popolazione divisa tra nostalgici dell'Urss e filogovernativi Nel D… - Clarembaldo : @ema2777 @Agenzia_Ansa Ok: non doveva riportare nulla, l'Ansa, da fonti di Stato russe? [Se può riportarle, deve p… -