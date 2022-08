Lukaku: 'Voglio lo scudetto, non la classifica marcatori' (Di martedì 9 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora classifica marcatori? — Da mercoledì sarà disponibile l'... Leggi su gazzetta (Di martedì 9 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora? — Da mercoledì sarà disponibile l'...

sportli26181512 : Lukaku: 'Voglio lo scudetto, non la classifica marcatori': Lukaku: 'Voglio lo scudetto, non la classifica marcatori… - cmdotcom : #Inter, senti #Lukaku: 'Voglio lo scudetto, non mi interessa la classifica marcatori' - matthew92tweet : @SkySport Su Sky l’anno scorso sentivo dire ogni domenica che l’Inter anche se aveva perso lukaku,hakimi,eriksen e… - Inter70016 : @Inter Non vendere assolutamente lautaro!!! Non voglio un altro addio alla lukaku/hakimi!!! PER FAVORE ?????? - WithYouFC : RT @DucaAndrea85: Ok resettiamo, era solo un'amichevole. Però da Lecce la musica deve cambiare, voglio vedere Lukaku messo nelle condizion… -