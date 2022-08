Inter, il PSG ora fa paura: possibile rilancio per Skriniar? Ultime (Di martedì 9 agosto 2022) Skriniar, futuro in bilico. Il PSG ora spaventa l’Inter che teme un nuovo rilancio per il difensore slovacco: le Ultime In casa Inter c’è la consapevolezza che da qui a fine mercato il PSG possa preparare un nuovo rilancio per Milan Skriniar. Una cifra probabilmente inferiore ai 70 milioni, che per mesi sembravano la linea richiesta dai nerazzurri, ma bastabile comunque a far vacillare la proprietà. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022), futuro in bilico. Il PSG ora spaventa l’che teme un nuovoper il difensore slovacco: leIn casac’è la consapevolezza che da qui a fine mercato il PSG possa preparare un nuovoper Milan. Una cifra probabilmente inferiore ai 70 milioni, che per mesi sembravano la linea richiesta dai nerazzurri, ma bastabile comunque a far vacillare la proprietà. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gazzetta_it : Psg, nuovo assalto a Skriniar. Inzaghi fa muro, ora tocca all'Inter #calciomercato - FBiasin : #Inter - #Sanchez: la buonuscita sarà di 3,5 mln netti (5 lordi con decreto). - #Skriniar: l'offerta - vecchia orm… - FcInterNewsit : Sky - Skriniar, tra Inter e PSG non ci sono contatti da 20 giorni - PSGRelay : RT @CalcioNews24: Il #PSG pensa ad un rilancio per #Skriniar: l'#Inter attende ?? - infoitsport : Skriniar, PSG sempre in agguato: la posizione dell'Inter -