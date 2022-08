Enrico Letta, il suo fallimento più grande: ora torni a fare il prof (Di martedì 9 agosto 2022) Ieri è andato in scena il disfacimento di una leadership. Plastico, spettacolare, irreversibile. Ci riferiamo a quello che teoricamente è ancora il capo del secondo partito italiano, Enrico Letta. Costui ha avuto dalla vita un regalo che pochissimi hanno: un secondo tempo, l'opportunità della rivincita. E l'ha clamorosamente gettato alle ortiche, con quell'aria indefinita da giovane -vecchio democristiano, con quell'ostinazione da secchione refrattario alla sola idea di un guizzo, con la drammatica, atavica incapacità di guidare i processi da lui stesso messi in moto. È lui e non può che essere lui, lo sconfitto della pazzotica giornata politica. «Ho ascoltato Carlo Calenda», si lamenta su Twitter appena l'altro gli rifila il due di picche dalla Annunziata. «Mi pare da tutto quel che ha detto che l'unico alleato possibile per Calenda sia #Calenda». ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Ieri è andato in scena il disfacimento di una leadership. Plastico, spettacolare, irreversibile. Ci riferiamo a quello che teoricamente è ancora il capo del secondo partito italiano,. Costui ha avuto dalla vita un regalo che pochissimi hanno: un secondo tempo, l'opportunità della rivincita. E l'ha clamorosamente gettato alle ortiche, con quell'aria indefinita da giovane -vecchio democristiano, con quell'ostinazione da secchione refrattario alla sola idea di un guizzo, con la drammatica, atavica incapacità di guidare i processi da lui stesso messi in moto. È lui e non può che essere lui, lo sconfitto della pazzotica giornata politica. «Ho ascoltato Carlo Calenda», si lamenta su Twitter appena l'altro gli rifila il due di picche dalla Annunziata. «Mi pare da tutto quel che ha detto che l'unico alleato possibile per Calenda sia #Calenda». ...

