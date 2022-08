Elezioni, Salvini: “Flat tax al 15% già esiste, in italiano è tassa uguale per tutti. Noi vogliamo ampliarla” (Di martedì 9 agosto 2022) Ai microfoni di Radio Radio Matteo Salvini ha rilanciato la Flat tax al 15% puntando il dito contro i detrattori: “In italiano è ‘tassa uguale per tutti’ A sinistra qualcuno o è distratto o non capisce. Ci sono già 2 milioni di lavoratori che hanno questo sistema fiscale, chi ha la partita Iva può scegliere la Flat tax al 15%. Noi non stiamo promettendo una cosa inesistente, bensì qualcosa che già funziona e che vorremmo ampliare alzando il tetto per le partite Iva e cominciando ad applicarla anche a lavoratori dipendenti e pensionati a basso reddito”. “Quando il sindaco di Milano o Letta scherzano sulla Flat tax ignorano – ha spiegato – L’unico modo per combattere l’evasione fiscale è rendere conveniente e possibile pagare le tasse” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Ai microfoni di Radio Radio Matteoha rilanciato latax al 15% puntando il dito contro i detrattori: “Inè ‘per’ A sinistra qualcuno o è distratto o non capisce. Ci sono già 2 milioni di lavoratori che hanno questo sistema fiscale, chi ha la partita Iva può scegliere latax al 15%. Noi non stiamo promettendo una cosa innte, bensì qualcosa che già funziona e che vorremmo ampliare alzando il tetto per le partite Iva e cominciando ad applicarla anche a lavoratori dipendenti e pensionati a basso reddito”. “Quando il sindaco di Milano o Letta scherzano sullatax ignorano – ha spiegato – L’unico modo per combattere l’evasione fiscale è rendere conveniente e possibile pagare le tasse” ...

