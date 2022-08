Curva Nord Arechi chiusa per ordine pubblico: la precisazione del Comune (Di martedì 9 agosto 2022) Per utile e doverosa informazione si ricordano i lavori eseguiti dal Comune di Salerno per lo Stadio Arechi a cominciare dall’ampio restyling ed adeguamento strutturale grazie ai fondi della Regione Campania in occasione dell’Universiade 2019. In tale occasione furono anche collocati i seggiolini conformi alle recenti normative di sicurezza. In fasi ed anni successivi sono stati rifatti i servizi igienici ed è stato installato il nuovo impianto di illuminazione conforme alle esigenze dei network televisivi. È stato realizzato altresì il nuovo Tunnel d’ingresso in campo delle formazioni. È stato implementato il sistema di telecamere e tornelli con relative gabbie e lettori. Attivato il nuovo impianto audio, stecca spogliatoi rifatta così come la Sala VAR. Lavori importanti, con rilevanti investimenti economici. Si precisa infine, come chiarito dai ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 9 agosto 2022) Per utile e doverosa informazione si ricordano i lavori eseguiti daldi Salerno per lo Stadioa cominciare dall’ampio restyling ed adeguamento strutturale grazie ai fondi della Regione Campania in occasione dell’Universiade 2019. In tale occasione furono anche collocati i seggiolini conformi alle recenti normative di sicurezza. In fasi ed anni successivi sono stati rifatti i servizi igienici ed è stato installato il nuovo impianto di illuminazione conforme alle esigenze dei network televisivi. È stato realizzato altresì il nuovo Tunnel d’ingresso in campo delle formazioni. È stato implementato il sistema di telecamere e tornelli con relative gabbie e lettori. Attivato il nuovo impianto audio, stecca spogliatoi rifatta così come la Sala VAR. Lavori importanti, con rilevanti investimenti economici. Si precisa infine, come chiarito dai ...

