Chi è il bambino che interpreta Will in figlio di Katie Logan e Bill Spencer? (Di martedì 9 agosto 2022) Il bambino che interpreta Will Spencer, interpretato da Zane Alexander, è in realtà il vero figlio di Heater Tom, ovvero Katie Logan. Il bambino è entrato nel cast nel 2013 quando aveva solamente un anno di vita. Attualmente le vicende della soap americana non coinvolgono il piccolo attore che si sta dedicando ai suoi studi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Beautiful, chi è il marito di Jacqueline MacInnes Wood? Ecco chi è l’uomo che ha conquistato la bellissima Steffy Forrester della soap americana Beautiful, chi è il marito di Jacqueline MacInnes Wood? Ecco chi è l’uomo che ha conquistato la bellissima Steffy Forrester della soap ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 9 agosto 2022) Ilcheto da Zane Alexander, è in realtà il verodi Heater Tom, ovvero. Ilè entrato nel cast nel 2013 quando aveva solamente un anno di vita. Attualmente le vicende della soap americana non coinvolgono il piccolo attore che si sta dedicando ai suoi studi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Beautiful, chi è il marito di Jacqueline MacInnes Wood? Ecco chi è l’uomo che ha conquistato la bellissima Steffy Forrester della soap americana Beautiful, chi è il marito di Jacqueline MacInnes Wood? Ecco chi è l’uomo che ha conquistato la bellissima Steffy Forrester della soap ...

roberta_ni : @AngelaF2021_ @AcciaioMario @gildacana A mio parere: i farmaci (tranne l’antitetanica) in gravidanza o per chi inte… - leonelallegro : Come un bambino viziato e prepotente #Jovanotti non vuol capire che 50000 persone distruggono un ecosistema. Ovviam… - F1Sofa : @boni_castellane Ehhh ma poi perdi il diritto al bambino. Ehhh ma poi il bambino perde il diritto a sapere chi eran… - Simon50669543 : @Mov5Stelle Ma chi ve li preparani tweet? Un bambino di 12 anni? Il compagno ludopatico di Casalino? Eddai su. Ma che serietà volete avere? - gothicusmaximus : @laterizio98 Se negli ultimi 10 anni avesse governato chi veniva votato era capace che a sto giro si votava più vol… -