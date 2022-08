Caldo: in Italia +21% di morti nelle prime due settimane di luglio - Cronaca - quotidiano.net (Di martedì 9 agosto 2022) Le notti sempre più calde sono davvero pericolose per l'uomo Roma, 9 agosto 2022 - Le temperature roventi e l'afa hanno portato a un aumento della mortalità : nelle prime due settimane di luglio si è ... Leggi su quotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Le notti sempre più calde sono davvero pericolose per l'uomo Roma, 9 agosto 2022 - Le temperature roventi e l'afa hanno portato a un aumento della mortalità :duedisi è ...

Agenzia_Ansa : Al via con almeno sette giorni di anticipo rispetto allo scorso anno la vendemmia 2022 in Italia. La siccità e il c… - Agenzia_Ansa : In arrivo una nuova ondata di caldo, temperature roventi in città. Agosto inizia così all'insegna dell'anticiclone… - pdnetwork : Prezzo dell’olio alle stelle. Una delle conseguenze del calo della produzione di olive in Italia. La causa? Caldo… - sulsitodisimone : Per il caldo di luglio, in Italia la mortalità è aumentata del 21% - lucatoscoromano : #Draghi (per non dimenticare) 'Volete la Pace o il condizionatore acceso?' No beh, meglio morire in Italia per il… -