Andrea Delogu sbotta sui social | il motivo è Aurora Ramazzotti

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 9 agosto 2022) La figlia di Michelle Hunziker,, ha una rubricain cui parla della sessualità in modo molto disinvolto. Una sua recente dichiarazione, però, ha suscitato mille polemichesi sta confermando di giorno in giorno una delle più importanti influencer del mondo dei. Una sua interessantissima rubrica su Instagram, infatti, sta riscuotendo un grande successo. Sulla nota piattaforma, la ragazza parla di un argomento che interessa davvero tutti, la sessualità. La giovane ha, come è noto, un atteggiamento molto divertente e scanzonato e tutti i suoi followers sono davvero affezionati a lei e alla sua amata rubrica. In molti, addirittura, la vedono come un vero e proprio punto di riferimento. Ovviamente sono i giovani che, in maggior misura, ...