Alluvione a Monteforte Irpino | le auto trascinate da fiumi di fango - Cronaca - quotidiano net

RaiNews : Un'ora e mezzo di pioggia battente ha provocato una spaventosa alluvione a Monteforte Irpino, centro nei pressi di… - SkyTG24 : Maltempo Campania, colate di acqua e fango a Monteforte Irpino - kiki_viola8 : RT @MMmarco0: Violenta alluvione lampo nel tardo pomeriggio a Monteforte Irpino. Danni molto pesanti. - News24_it : Meteo Cronaca Diretta Video: Monteforte in Irpinia (AV), terribile Alluvione trascina via auto e tutto -… - g_bertoncello : RT @MMmarco0: Violenta alluvione lampo nel tardo pomeriggio a Monteforte Irpino. Danni molto pesanti. -

Caserta sott'acqua Capri nella tempesta Sorrento, frane in costiera. Protezione civile al lavoro acon 70 volontari, mezzi speciali e ...Colate di fango e detriti hanno invaso il centro storico diIrpino (Avellino) in seguito alle forti precipitazioni di questo pomeriggio. La ... già duramente colpita dall'del ...La tempesta che si è abbattuta sull'Irpinia ha trasformato le strade in fiumi. Auto distrutte, negozi allagati, ma fortunatamente non ci sono vittime ...Mi raccomando la situazione è estremamente delicata in tutta la parte alta di Monteforte, giù lungo via Loffredo e via Nazionale. In alcuni video si osservano fiumi di acqua provenire dalla zona alta ...