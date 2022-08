Addio Olivia Newton-John | indimenticabile Sandy di Grease e molto altro Aveva 73 anni

(Di martedì 9 agosto 2022). L’cantante e attrice diè scomparsa «serenamente» dopo una battaglia trentennale contro il cancro al seno. L’annuncio è stato dato dalla famiglia sui social network: «è stata un simbolo di trionfo e speranza». Mentre lo storico compagno di setTravolta scrive: «Sono sempre stato tuo dal primo momento che ti ho vista. Per sempre il tuo Danny». Il messaggio struggente diTravolta «Mia cara, hai fatto così tanto per rendere le nostre vite migliori. Il tuo impatto è stato incredibile. Ti amo tanto. Ci rivedremo ancora lungo il cammino e saremo di nuovo uniti, di nuovo insieme. Sono sempre stato tuo dal primo momento che ti ho vista e lo sarò sempre. ...

