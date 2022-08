Ucraina | Guterres | Stop ad attacchi suicidi a centrali nucleari

(Di lunedì 8 agosto 2022) Il segretario generale dell'Onu ha chiesto, in una conferenza stampa a Tokyo, di sospendere ogni operazione militare "suicida" allee in particolare intorno a quella di Zaporizhia, ...

... negli ultimi giorni al centro di attacchi militari nella guerra tra Russia eper il controllo dell'area. Il segretario generale delle Nazioni Unite , Antonio, ha chiesto l'immediata ...... in una conferenza stampa a Tokyo, di sospendere ogni operazione militare "suicida" alle centrali nucleari e in particolare intorno a quella di Zaporizhia, in, in modo che l'Agenzia ...L'attività di Kiev e Mosca ha attribuito il successo allo stabilimento di ZaporizhzhiaQualsiasi attacco alla centrale nucleare 'suicidio': Guterres ...Inoltre, a una domanda sulle massicce esercitazioni militari della Cina intorno a Taiwan, scatenate dalla visita della scorsa settimana della speaker della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi sull'i ...