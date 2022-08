Tragedia alle porte di Roma | si ribalta con il quad e muore | la vittima è Ivan Prinzivalli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 8 agosto 2022) Era suldi un amico quando, sabato sera, ha perso il controllo del mezzo, si èto ed è finito contro diverse auto, che erano parcheggiate in strada. È morto così, in un impatto violentissimo,, un giovane di 32 anni di Villanova di Guidonia. La dinamica dell’incidente in cui è morto., 32 anni, si trovava sulquando, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo e si èto in via Carlo Alberto, a pochi metri dall’abitazione dell’amico e proprietario del veicolo. A dare l’allarme è stato proprio lui, l’amico del ragazzo, ma quando i Carabinieri di Guidonia sono arrivati sul posto hanno trovato sull’asfalto solo tracce di sangue. E ...