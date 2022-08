Talbi si costituisce | ' Sono stato io' - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

L'arma - ha spiegato" sarebbe stata presa in un negozio vicino a Massa, gli viene contestatata la premeditazione. L'uomo, che si è autoaccusato del delitto, un ultra trentenne, si era già ...L'arma - ha spiegato" sarebbe stata presa in un negozio vicino a Massa, gli viene contestatata la premeditazione. L'uomo, che si è autoaccusato del delitto, un ultra trentenne, si era già ... Talbi si costituisce: "Sono stato io" Il coltello si trova a pochi metri dal corpo di Halim Hamza, che a luglio aveva compiuto 32 anni. Una lama di 20 centimetri che è stata conficcata in silenzio - per l’omicidio si è costituito poco dop ...