“Sono vivo per miracolo, tre secondi dopo la colata di fango mi avrebbe investito”: il racconto del nubifragio in Valdaora – Video (Di lunedì 8 agosto 2022) Eugen Ladstätter è il proprietario del Bärenhotel a Plan de Corones. Si è salvato per pochi secondi dall’impressionante colata di fango e detriti che ha travolto Valdaora nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, nelle stesse ore in cui il maltempo si accaniva anche sulla Val di Fassa. “Sono vivo per tre secondi, dopo sarei morto” ci racconta mostrando il Video dalle telecamere di sorveglianza installate nella sua abitazione. Si trovava su una piccola ruspa, su cui era appena salito. Nulla lasciava presagire che nel giro di pochi istanti arrivasse un’ondata violentissima di fango e acqua. Eugen ci accompagna nelle zona più colpite della vallata. Sono decine i ponti distrutti e trascinati via dalla furia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Eugen Ladstätter è il proprietario del Bärenhotel a Plan de Corones. Si è salvato per pochidall’impressionantedie detriti che ha travoltonel tardo pomeriggio di venerdì scorso, nelle stesse ore in cui il maltempo si accaniva anche sulla Val di Fassa. “per tresarei morto” ci racconta mostrando ildalle telecamere di sorveglianza installate nella sua abitazione. Si trovava su una piccola ruspa, su cui era appena salito. Nulla lasciava presagire che nel giro di pochi istanti arrivasse un’ondata violentissima die acqua. Eugen ci accompagna nelle zona più colpite della vallata.decine i ponti distrutti e trascinati via dalla furia ...

