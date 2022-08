Roma, fuori gli esuberi: Carles Perez va al Celta Vigo (Di lunedì 8 agosto 2022) La campagna di sfoltimento della rosa ha preso il via in casa Roma. Dopo la campagna acquisti esaltante fatta in questa estate di calciomercato, i giallorossi avevano urgenza di liberarsi di alcuni calciatori che non rientravano più nel progetto tecnico di José Mourinho. Si è partiti con Jordan Veretout passato a titolo definitivo al Marsiglia, continuato con il prestito di Gonzalo Villar alla Sampdoria e adesso è arrivata la cessione di Carles Perez al Celta Vigo. Lo spagnolo, assente giustificato dalla presentazione della squadra allo Stadio Olimpico domenica sera, tornerà in Spagna, dopo l’inizio di carriera vissuto con la maglia del Barcellona. Carles Perez dice addio alla Serie A dopo due anni e mezzo, vissuti tra alti e bassi, che hanno portato comunque nella ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 agosto 2022) La campagna di sfoltimento della rosa ha preso il via in casa. Dopo la campagna acquisti esaltante fatta in questa estate di calciomercato, i giallorossi avevano urgenza di liberarsi di alcuni calciatori che non rientravano più nel progetto tecnico di José Mourinho. Si è partiti con Jordan Veretout passato a titolo definitivo al Marsiglia, continuato con il prestito di Gonzalo Villar alla Sampdoria e adesso è arrivata la cessione dial. Lo spagnolo, assente giustificato dalla presentazione della squadra allo Stadio Olimpico domenica sera, tornerà in Spagna, dopo l’inizio di carriera vissuto con la maglia del Barcellona.dice addio alla Serie A dopo due anni e mezzo, vissuti tra alti e bassi, che hanno portato comunque nella ...

