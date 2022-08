Roger E. Mosley, è morto T.C. di Magnum P.I. (Di lunedì 8 agosto 2022) morto Roger E. Mosley, l’indimenticabile Theodore “TC” Calvin, mitico pilota di elicotteri di Magnum P.I. Roger E. Mosley, si è spento l’attore di Magnum P.I. Credits: rottentomatoes.comSi è spento Roger E. Mosley, indimenticabile attore del film cult anni ’80 Magnum P.I. L’attore è scomparso domenica 7 agosto all’età di 83 anni. Era noto al pubblico per aver prestato il volto a Theodore ”TC” Calvin, nella famosa serie tv anni ’80 Magnum P.I. Non sono ancora state rese note le cause del decesso, tuttavia alcune indiscrezioni parlano di un incidente stradale che avrebbe coinvolto Roger E. Mosley appena tre giorni fa. Dopo l’incidente, l’attore non aveva più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 agosto 2022)E., l’indimenticabile Theodore “TC” Calvin, mitico pilota di elicotteri diP.I.E., si è spento l’attore diP.I. Credits: rottentomatoes.comSi è spentoE., indimenticabile attore del film cult anni ’80P.I. L’attore è scomparso domenica 7 agosto all’età di 83 anni. Era noto al pubblico per aver prestato il volto a Theodore ”TC” Calvin, nella famosa serie tv anni ’80P.I. Non sono ancora state rese note le cause del decesso, tuttavia alcune indiscrezioni parlano di un incidente stradale che avrebbe coinvoltoE.appena tre giorni fa. Dopo l’incidente, l’attore non aveva più ...

