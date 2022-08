Perché Meghan Markle non vuole che Harry vada a trovare la Regina a Balmoral

Leggi su amica

(Di lunedì 8 agosto 2022) Come sono i rapporti tra laElisabetta e i Sussex? Secondo alcune fonti pare che la sovrana abbia cercato di portare pace invitandoed. La Duchessa, però, vorrebbe rifiutare…(foto: Getty) L’atmosfera è tesa a Buckingham Palace. A pochi mesi dalla pubblicazione del memoir del principe– chi attaccherà, questa volta, il Duca? – a corte si cercano di limitare i danni, provando a rendere le relazioni con i Sussex più pacifiche. Come rivelato dal Sun, pare che laElisabetta, per questo motivo, abbia deciso di invitare i due, con i loro figli, a, in Scozia, dove la sovrana è solita trascorrere tutta l’estate. LEGGI ANCHE:: aneddoti e curiosità sul castello più amato dalla...