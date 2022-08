Per ora in porta arriva Sirigu come secondo di Meret. Poi si vedrà (Di lunedì 8 agosto 2022) Sta arrivando un portiere a Napoli. Non si tratta di Kepa né di Navas. Per ora arriva Sirigu (ottimo portiere) come secondo di Meret. Ne scrive Pedullà che parla di contratto di un anno più opzione e Tuttomercatoweb: con Alex Meret che ha pretendenti all’estero, tra Premier e Ligue 1, la società azzurra sta lavorando anche al dodicesimo. Nelle scorse settimane Salvatore Sirigu ha avuto contatti con il Fenerbahce in Turchia ma sono stati messi in stand by proprio perché il Napoli è pronto all’offerta per metterlo alle spalle di Navas: un’accelerata che potrebbe presto portare alle visite mediche e alla firma. Ovviamente, con Meret in uscita, per non perdere un capitale economico importante in scadenza ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 agosto 2022) Stando un portiere a Napoli. Non si tratta di Kepa né di Navas. Per ora(ottimo portiere)di. Ne scrive Pedullà che parla di contratto di un anno più opzione e Tuttomercatoweb: con Alexche ha pretendenti all’estero, tra Premier e Ligue 1, la società azzurra sta lavorando anche al dodicesimo. Nelle scorse settimane Salvatoreha avuto contatti con il Fenerbahce in Turchia ma sono stati messi in stand by proprio perché il Napoli è pronto all’offerta per metterlo alle spalle di Navas: un’accelerata che potrebbe prestore alle visite mediche e alla firma. Ovviamente, conin uscita, per non perdere un capitale economico imnte in scadenza ...

marattin : Una domanda per @forza_italia: la “flat tax per tutti al 23%” significa che la cedolare secca (ora al 10%), la tass… - DantiNicola : Chi per mesi ci ha detto che la colpa della guerra in #Ucraina è delle basi NATO al confine con la Russia ('insoppo… - pdnetwork : Se un politico non rispetta la parola data, non è più politica. È Twitter, dove puoi cambiare opinione ogni minuto.… - _hemmongolo : no vi giuro non vedo l'ora, prontissima per un nuovo capolavoro ?? - napolista : Per ora in porta arriva Sirigu come secondo di Meret. Poi si vedrà Pedullà scrive che arriva un anno con opzione p… -