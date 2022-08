Per 10 ore in balia delle onde, 'bevevo ed ero esausto'. Ecco come si è salvato Mattia Veronese (Di lunedì 8 agosto 2022) "Mi sono fatto forza, ho cercato di nuotare, ma c'erano tante onde e continuavo a bere": lo racconta il 28enne rodigino Mattia Veronese ripescato domenica mattina nel Delta del Po dopo quasi 10 ore ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 8 agosto 2022) "Mi sono fatto forza, ho cercato di nuotare, ma c'erano tantee continuavo a bere": lo racconta il 28enne rodiginoripescato domenica mattina nel Delta del Po dopo quasi 10 ore ...

lorepregliasco : Una nota per non rischiare di sovrastimare quello che sta accadendo in queste ore: la grandissima parte dell'eletto… - AntoVitiello : Per #Tonali problema ai flessori da valutare nelle prossime ore - _Morik92_ : La #Juve non smentisce i contatti avuti con il #MUFC nelle ultime ore, ma per il momento non conferma un accordo ra… - HobiChuuya : vabbè ora vedo anche le offese stile 'eh ma se non pensavi a quello a 16 anni a cosa pensavi' amo idk sinceramente… - lore944 : RT @leidaa_italia: TOMMY HA BISOGNO DI UNA CASA DOVE VIVERE AMATO PER SEMPRE. LO AIUTIAMO A TROVARLA? È una vera e propria forza della nat… -