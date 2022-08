MotoGP | Zarco | La caduta? Penso sia dovuta alla media all' anteriore

(Di lunedì 8 agosto 2022) Aveva buone possibilità di ben figurare Johannsul circuito di Silverstone, dopo che il sabato aveva conquistato la pole position con tanto di record. Invece le cose non sono andate come sperava.

SkySportMotoGP : ?? PECCO BAGNAIA CONQUISTA SILVERSTONE ? Cadute senza conseguenze per Zarco e Mir I RISULTATI ?… - mjfderaedt1 : MotoGP: Zarco garde le moral - LoveYuasa : Dan ini dia TOP 5 klasemen sementara MotoGP 2022: 1. Fabio Quartararo - 180 poin 2. Aleix Espargaro - 158 poin 3. F… - Motorsport_IT : #MotoGP | La gomma sbagliata porta Zarco dal trionfo al…tonfo - motosprint : #MotoGP #BritishGP #Zarco spiega cosa è andato storto ?? -

La scelta obbligata della gomma che l'ha tradito Secondo quanto riporta il sito tedesco Speedweek,ha spiegato: " Le alte temperature mi hanno costretto a montare la gomma anteriore media. Era ...Pecco Bagnaia con la sua Ducati vince il Gran Premio di Gran Bretagna di. Per l'italiano si è trattata della seconda affermazione consecutiva dopo quella di Assen. ... è stato il polemana ...Il successo in Gran Bretagna porta Pecco a -49 da Quartararo, frenato dal Long Lap e dalle gomme e riapre i giochi. Sempre in corsa l'Aprilia dello stoico Aleix Espargaro, ma pure Bastianini e Zarco r ...La squadra toscana è stata protagonista nel weekend inglese, prima con Johann Zarco il sabato, poi con Jorge Martin in gara con un ottimo quinto posto ...