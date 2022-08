Morata dimentica la Juventus: così fa “ingelosire” Allegri (Di lunedì 8 agosto 2022) Nell’ultima amichevole della Juventus abbiamo visto un Morata in grande spolvero; la tripletta del centravanti rende difficile un suo ritorno. E’ stata una semplice amichevole e per questo il giudizio deve essere limitato entro certi confini; ma quanto visto in Juventus-Atletico Madrid non è il migliore dei modi per presentarsi all’esordio in campionato, lunedì quindici agosto contro il Sassuolo. I bianconeri hanno perso quattro a zero mostrando pochissime idee di gioco a differenza di un Atletico decisamente sciolto e pronto per l’inizio della Liga. Una partita in cui il protagonista non può non essere Morata in una sorta di disegno divino che si è abbattuto conto la Juve. LaPresseUna tripletta in poco più di un’ora di gioco; Morata è stato travolgente contro una difesa bianconera incapace di ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 8 agosto 2022) Nell’ultima amichevole dellaabbiamo visto unin grande spolvero; la tripletta del centravanti rende difficile un suo ritorno. E’ stata una semplice amichevole e per questo il giudizio deve essere limitato entro certi confini; ma quanto visto in-Atletico Madrid non è il migliore dei modi per presentarsi all’esordio in campionato, lunedì quindici agosto contro il Sassuolo. I bianconeri hanno perso quattro a zero mostrando pochissime idee di gioco a differenza di un Atletico decisamente sciolto e pronto per l’inizio della Liga. Una partita in cui il protagonista non può non esserein una sorta di disegno divino che si è abbattuto conto la Juve. LaPresseUna tripletta in poco più di un’ora di gioco;è stato travolgente contro una difesa bianconera incapace di ...

