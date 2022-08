Milano, via Arena, rincasa e trova due ladri, che lo sequestrano e scappano all'arrivo della polizia (Di lunedì 8 agosto 2022) De Corato: «Milano è tutta una terra di nessuno soprattutto in questo periodo estivo in cui si svuota e resta in balia di delinquenti di ogni risma» Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 8 agosto 2022) De Corato: «è tutta una terra di nessuno soprattutto in questo periodo estivo in cui si svuota e resta in balia di delinquenti di ogni risma»

