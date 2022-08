L’uomo che tenta di uccidere l’ex moglie con una balestra e poi si toglie la vita (Di lunedì 8 agosto 2022) Una vicenda agghiacciante quella che arriva da Torre del Mosto, in provincia di Venezia. Qui, nel pomeriggio, un uomo, 56 anni ed ex guardia giurata, ha prima tentato di uccidere l’ex moglie con una balestra, poi, dopo l’aggressione, si è tolto la vita nel garage della propria abitazione. tenta di uccidere l’ex moglie con una balestra poi si uccide: la ricostruzione dei Carabinieri Gli inquirenti stanno tentando di ricomporre tutte le fasi di quanto accaduto a Torre del Mosto. Stando a una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, L’uomo avrebbe colpito l’ex moglie, 50 anni, con una balestra (regolarmente detenuta) ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Una vicenda agghiacciante quella che arriva da Torre del Mosto, in provincia di Venezia. Qui, nel pomeriggio, un uomo, 56 anni ed ex guardia giurata, ha primato dicon una, poi, dopo l’aggressione, si è tolto lanel garage della propria abitazione.dicon unapoi si uccide: la ricostruzione dei Carabinieri Gli inquirenti stannondo di ricomporre tutte le fasi di quanto accaduto a Torre del Mosto. Stando a una prima ricostruzione delle forze dell’ordine,avrebbe colpito, 50 anni, con una(regolarmente detenuta) ...

