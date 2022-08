L' autovelox ' stanga' i camionisti | ma i dispositivi satellitari e i tachigrafi confermano che rispettavano i limiti

(Di lunedì 8 agosto 2022) Tarare uno strumento significa metterlo in grado di misurare qualcosa con precisione, come per esempio nel caso della velocità di un'auto o di un altro mezzo "controllato" da un. Ma tararlo ...

Tarare uno strumento significa metterlo in grado di misurare qualcosa con precisione, come per esempio nel caso della velocità di un'auto o di un altro mezzo "controllato" da un. Ma tararlo male può anche voler dire trasformarlo in uno strumento "tarato" che, come spiegano le enciclopedie, ha qualche tara, soffre di anomalie. In altre parole diventa un po' menomato, ...'Il comune di Fiumicino è così disperato Me lo chiedo perché il 5 maggio alle 23.15 sono passato con il semaforo verde alla 'pazzesca' velocità di 56 km/h e l'ha scattato la foto. Supera di un km il limite di velocità: l'autovelox stanga un cittadino di Ladispoli • Terzo Binario News Lo scatto implacabile a Fiumicino: “Non c’era nessuno in quel momento” Un cittadino racconta la disavventura ovvero quella di essere multato per aver superato di 1 km/h il limite di velocità imposto a ...