Juventus, lo United fa sul serio per un centrocampista: lo scenario (Di lunedì 8 agosto 2022) Il calciomercato sta entrando nella fase conclusiva con quasi tutte le squadre che stanno cercando di ultimare le trattative per garantire ai propri allenatori di avere la rosa al completo pronta per l'inizio del campionato. Per Allegri la situazione è diversa. La dirigenza deve ancora fare molto nel mercato con un esterno e una punta di riserva a Vlahovic come primi obiettivi da raggiungere il più velocemente possibile. Ma devono sbloccarsi anche le uscite, soprattutto in mediana, con Arthur prossimo alla partenza destinazione Valencia. Juventus Adrien Rabiot United mercato Un altro giocatore che pare avere estimatori importanti, soprattutto in Inghilterra, pare essere Adrien Rabiot. Infatti, secondo quanto riportato dal The Athletic ma anche da alcuni media italiani, tra cui Schira, il francese è finito nel mirino del Manchester ...

