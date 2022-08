iPhone 14: ecco quanto costerà il nuovo smartphone: i prezzi (Di lunedì 8 agosto 2022) iPhone 14. Manca davvero poco all’uscita dall’ennesimo gioiellino targato Apple. Infatti, l’uscita del nuovo cellulare molto probabilmente sarà annunciata a settembre. Data la fama del prodotto e come spesso accade in questi casi, le indiscrezioni sulle sue caratteristiche non mancano. Leggi anche: iPhone: in arrivo da Apple la modalità ‘isolamento’ contro attacchi hacker iPhone 14: le prime indiscrezioni sull’uscita Numerose le caratteristiche che già si conoscono dell’iPhone 14. In primis, saranno 4 i modelli disponibili e non ci sarà invece il formato mini. Tuttavia, in compenso, ci saranno due modelli ‘max’ e soprattutto è prevista una tangibile differenza di scheda tecnica tra i modelli iPhone Pro e gli iPhone non pro. Insomma, ce ne sarà davvero per tutti i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 agosto 2022)14. Manca davvero poco all’uscita dall’ennesimo gioiellino targato Apple. Infatti, l’uscita delcellulare molto probabilmente sarà annunciata a settembre. Data la fama del prodotto e come spesso accade in questi casi, le indiscrezioni sulle sue caratteristiche non mancano. Leggi anche:: in arrivo da Apple la modalità ‘isolamento’ contro attacchi hacker14: le prime indiscrezioni sull’uscita Numerose le caratteristiche che già si conoscono dell’14. In primis, saranno 4 i modelli disponibili e non ci sarà invece il formato mini. Tuttavia, in compenso, ci saranno due modelli ‘max’ e soprattutto è prevista una tangibile differenza di scheda tecnica tra i modelliPro e glinon pro. Insomma, ce ne sarà davvero per tutti i ...

