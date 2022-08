Il Bari di De Laurentiis ha una nuova stella: chi è Walid Cheddira (Di lunedì 8 agosto 2022) Cheddira Bari – I campionato sono pronti a ripartire anche in Italia, con i tornei di Serie A e Serie B in particolare che di preannunciano decisamente equilibrati e interessanti. Un primo assaggio della stagione che ci aspetta è arrivato dalla Coppa Italia, con i trentaduesimi di finale che si sono disputati nelle scorse ore. Non sono mancati risultati sorprendenti, tra cui l’eliminazione dell’Hellas Verona per mano del Bari, corsaro al Bentegodi per 1-4. Grande protagonista del match è stato Walid Cheddira, attaccante esterno dei biancorossi autore di una tripletta (le altre reti portano le firme di Lasagna per gli scaligeri e di Folorunsho, ndr). Il risultato ha ovviamente acceso i riflettori sull’attaccante del Bari, ora chiaccheratissimo sui social e non ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 8 agosto 2022)– I campionato sono pronti a ripartire anche in Italia, con i tornei di Serie A e Serie B in particolare che di preannunciano decisamente equilibrati e interessanti. Un primo assaggio della stagione che ci aspetta è arrivato dalla Coppa Italia, con i trentaduesimi di finale che si sono disputati nelle scorse ore. Non sono mancati risultati sorprendenti, tra cui l’eliminazione dell’Hellas Verona per mano del, corsaro al Bentegodi per 1-4. Grande protagonista del match è stato, attaccante esterno dei biancorossi autore di una tripletta (le altre reti portano le firme di Lasagna per gli scaligeri e di Folorunsho, ndr). Il risultato ha ovviamente acceso i riflettori sull’attaccante del, ora chiaccheratissimo sui social e non ...

rep_napoli : Rivoluzione e scommessa: la strategia di De Laurentiis che non cede Napoli e Bari [di Antonio Corbo] [aggiornamento… - ilnapolionline : De Laurentiis batte già il Verona: Bari avanti in Coppa Italia - - infoitsport : Verona-Bari, 1:4: il club di De Laurentiis elimina l'Hellas dalla Coppa Italia - infoitsport : De Laurentiis batte già il Verona: Bari avanti in Coppa in attesa del Napoli - gnavarino : Verona demolito dal Bari! 4-1 ed il club dei De Laurentiis avanza in Coppa Italia -