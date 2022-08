I Santi di Lunedì 8 Agosto 2022

(Di lunedì 8 agosto 2022) San DOMENICO DI GUZMAN Sacerdote e fondatore dei Predicatori – MemoriaCaleruega, Spagna, 1170 – Bologna, 61221Nato nel 1170 a Caleruega, un villaggio montano della Vecchia Castiglia (Spagna), si distinse fin da giovane per carità e povertà. Convinto che bisognasse riportare il clero a quella austerità di vita che era alla base dell’eresia degli Albigesi e dei Valdesi, fondò a Tolosa l’Ordine dei Frati Predicatori che, nato sulla Regola agostiniana, divenne nella sostanza qualcosa di totalmente nuovo, basato sulla predicazione itinerante, la mendicità (per la prima volta legata ad un ordin…www.ebeati.it/dettaglio/23950CIRIACO, LARGO, SMARAGDO E COMPAGNI Martiri † Roma, 306?San Ciriaco subì il martirio a Roma, insieme ai compagni Largo, Memmia, Crescenziano, Giuliana, Smaragdo. Durante una persecuzione (inizi ...

dialessandria : Lunedì 8 agosto: la frase del giorno, i santi del giorno, i nati famosi, cosa accadde oggi - fuori__luogo : la Chiesa cattolica celebra la memoria dei santi Domenico di Guzmán, Altmann di Passavia e Ciriaco di Roma. Augur… - ElisabetFurlan7 : passaparola adesso: ????SANTI E CAFFÈ LUNEDÍ 08 08 22 DAL VIVO ALLE 9.15 - ElisabetFurlan7 : passaparola adesso: ????SANTI E CAFFÈ Dal vivo alle 9.15 LUNEDÍ 08 08 22: - CiaoKarol : Padre Pio, le sue parole per te, in questa nuova settimana! Supplica da recitare oggi, lunedì 8 agosto 2022 ? Ben… -

LegnanoNews.com

La vendita dei biglietti ha avuto inizio oggi,8 agosto alle ore 10 e si svolgerà in una ...//bit.ly/FioTicket , presso il Fiorentina Point https://bit.ly/FiorentinaPoint in Via dei Sette...L'8 agosto è il 220° giorno del calendario gregoriano. Mancano 145 giorni alla fine dell'anno.del giorno: San Domenico di Guzmàn (Sacerdote) Etimologia: Domenico , deriva dall'antico nome latino Dominicus, tratto da dominus, 'padrone', con il significato di 'padronale, del padrone'; in ... Lunedì 25 ai Santi Martiri di Legnano i funerali di Gian Piero Crescini