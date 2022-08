Gazzetta – Napoli pressing costante sul Sassuolo: a lavoro per chiudere Raspadori (Di lunedì 8 agosto 2022) Calciomercato Napoli: Giacomo Raspadori si avvicina sempre di più al club di Aurelio De Laurentiis. Nella giornata di ieri il presidente del Napoli e l’amministratore delegato Giovanni Carnevali si sono sentiti più volte al telefono. La volontà è quella di chiudere, anche perché Raspadori ha scelto la maglia azzurra e non ci sono più altre soluzioni. Il Sassuolo ha provato a convincerlo, prospettandogli un rinnovo, ma oramai la decisione dell’attaccante era stata presa. Raspadori vuole il Napoli Il giocatore nel suo futuro vede solo l’azzurro e non ci sono più altri club ad intromettersi. La Juventus ha fatto un tentativo ma è stato solo un sondaggio, che Raspadori non ha nemmeno preso in considerazione. Ecco quanto scrive ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 8 agosto 2022) Calciomercato: Giacomosi avvicina sempre di più al club di Aurelio De Laurentiis. Nella giornata di ieri il presidente dele l’amministratore delegato Giovanni Carnevali si sono sentiti più volte al telefono. La volontà è quella di, anche perchéha scelto la maglia azzurra e non ci sono più altre soluzioni. Ilha provato a convincerlo, prospettandogli un rinnovo, ma oramai la decisione dell’attaccante era stata presa.vuole ilIl giocatore nel suo futuro vede solo l’azzurro e non ci sono più altri club ad intromettersi. La Juventus ha fatto un tentativo ma è stato solo un sondaggio, chenon ha nemmeno preso in considerazione. Ecco quanto scrive ...

Gazzetta_it : La federcalcio africana attacca #DeLaurentiis: 'L'Uefa apra un'indagine' #caf #napoli - Gazzetta_it : Mertens dice no a 5 milioni della Juve: non vuole tradire la sua Napoli - Gazzetta_it : Koulibaly risponde a De Laurentiis: 'Rispetto per gli africani. A #Napoli non la pensano come lui' - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, Fabian al PSG per una cifra intorno ai 30 milioni, si prova ad inserire Navas - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Il Napoli diviso tra Kepa e Navas, con il Chelsea restano da limare due aspetti -