Flavio Insinna | chi è la compagna | tutto sulla vita privata del conduttore

Flavio Insinna è fidanzato con una donna misteriosa. Dopo aver annullato il matrimonio con la sua ex, l'attore romano sta vivendo una nuova storia d'amore, mentre in TV vive una nuova primavera, apprezzatissimo e seguitissimo dai telespettatori. Cerchiamo di capirne di più. Flavio Insinna è un attore e presentatore televisivo romano, di origine siciliana. Il padre Emanuele era infatti un medico di Vallelunga Pratameno. Tante volte, anche in diretta, non è stato raro udire il conduttore de L'Eredità riprodurre scherzosamente la parlata siciliana, anche solo per regalare ai telespettatori momenti di simpatia e relax durante le dirette. Insinna è però conosciuto anche per la sua riservatezza. Per quanto socievole e scherzoso, ha saputo sempre difendere la sua privacy da sguardi e orecchie ...

