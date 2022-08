Enea Bastianini vince la “corsa nella corsa” contro Jorge Martin (Di lunedì 8 agosto 2022) Un quarto posto può fare felice un pilota? Un quarto posto può essere una grande aspirazione in una stagione che ti ha visto, anche, vincere qualche gara? Sì, e questo Enea Bastianini lo sa benissimo. Arrivato a ridosso del terzo gradino del podio, la Bestia può comunque esultare: la sua Gresini Racing ha vinto la sfida contro la Pramac Racing di Jorge Martin. Due piloti Ducati nei diversi team satellite di Borgo Panigale. Qual è la vittoria più importante? Aver battuto il rivale principale per il sellino del team ufficiale del prossimo anno, quello da coprire al fianco di Francesco Bagniaia. Enea Bastianini, la gara nella gara è tua! Enea Bastianini (credit foto – Gresini Racing)“È venuto fuori ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 agosto 2022) Un quarto posto può fare felice un pilota? Un quarto posto può essere una grande aspirazione in una stagione che ti ha visto, anche,re qualche gara? Sì, e questolo sa benissimo. Arrivato a ridosso del terzo gradino del podio, la Bestia può comunque esultare: la sua Gresini Racing ha vinto la sfidala Pramac Racing di. Due piloti Ducati nei diversi team satellite di Borgo Panigale. Qual è la vittoria più importante? Aver battuto il rivale principale per il sellino del team ufficiale del prossimo anno, quello da coprire al fianco di Francesco Bagniaia., la garagara è tua!(credit foto – Gresini Racing)“È venuto fuori ...

Polianthea1 : RT @chevuoichesiaa: non stiamo parlando abbastanza del pilota che è enea bastianini - mariatiriza : RT @c2amaranello: Enea Bastianini ?? Charles Leclerc sorpassare alla Copse dove non si può - Lsant1023 : Bravo Bagnaia!! Ma quanto è forte Enea Bastianini?? ???? @Bestia23 #gas #MotoGP #ducati #ita - infoitsport : MotoGP 2022. GP del Regno Unito a Silverstone, Enea Bastianini: “Il sorpasso su Jorge Martin? Un aiuto per prendere… - jessica_zorzina : RT @c2amaranello: Enea Bastianini ?? Charles Leclerc sorpassare alla Copse dove non si può -