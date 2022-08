Elezioni 2022, Calenda rompe con il Pd. Letta: “Noi andiamo avanti” (Di lunedì 8 agosto 2022) Carlo Calenda rompe il patto con il Pd in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. “L’unico alleato possibile per Calenda sia Calenda“, è la replica del segretario dem Letta che chiude a M5S. Intanto il leader di Italia Viva Renzi apre a un dialogo con Azione nel nome del Terzo Polo che Renzi definisce “opportunità straordina”. Calenda: “Non intendo andare avanti con questa alleanza” “Non intendo andare avanti con l’alleanza con il Pd“, annuncia il leader d Azione Carlo Calenda ospite di ‘Mezz’ora in più’ di Lucia Annunziata. E dopo aver affermato di averlo già comunicato a Enrico Letta, sottolinea: “Non mi sento a mio agio, non c’è dentro coraggio, bellezza, serietà e ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 8 agosto 2022) Carloil patto con il Pd in vista dellepolitiche del 25 settembre. “L’unico alleato possibile persia“, è la replica del segretario demche chiude a M5S. Intanto il leader di Italia Viva Renzi apre a un dialogo con Azione nel nome del Terzo Polo che Renzi definisce “opportunità straordina”.: “Non intendo andarecon questa alleanza” “Non intendo andarecon l’alleanza con il Pd“, annuncia il leader d Azione Carloospite di ‘Mezz’ora in più’ di Lucia Annunziata. E dopo aver affermato di averlo già comunicato a Enrico, sottolinea: “Non mi sento a mio agio, non c’è dentro coraggio, bellezza, serietà e ...

