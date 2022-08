Elezioni 2022, Calenda: “Letta ha fatto patto con chi è comunista” (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il Pd prima ha fatto un patto con noi” in vista delle Elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre, “e poi ha fatto un patto con contenuti contrari con chi ha votato 55 volte contro la fiducia a Draghi, e dice no a tutto, ai termovalorizzatori, con chi in fondo è comunista, perché alla fine della fiera è questa”. Lo ha detto il segretario di Azione Carlo Calenda al Tg5 commentando lo strappo di ieri con il Pd. “Io ho detto a Letta, ‘se firmi il patto, se formalizzi questo la gente non capirà più niente, diventa un’accozzaglia come con Bertinotti Turigliatto e Pecoraro Scanio’ – ha aggiunto Calenda – Letta sapeva benissimo che avremmo rotto, lo sapeva +Europa, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il Pd prima hauncon noi” in vista dellepolitichein programma il 25 settembre, “e poi hauncon contenuti contrari con chi ha votato 55 volte contro la fiducia a Draghi, e dice no a tutto, ai termovalorizzatori, con chi in fondo è, perché alla fine della fiera è questa”. Lo ha detto il segretario di Azione Carloal Tg5 commentando lo strappo di ieri con il Pd. “Io ho detto a, ‘se firmi il, se formalizzi questo la gente non capirà più niente, diventa un’accozzaglia come con Bertinotti Turigliatto e Pecoraro Scanio’ – ha aggiuntosapeva benissimo che avremmo rotto, lo sapeva +Europa, ...

