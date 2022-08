È finito il calcio strano, e un po' falso, delle amichevoli (Di lunedì 8 agosto 2022) Se siete tifosi di Inter o Juventus state sereni, il brutto sogno è finito. Amate il rossonero? Rimanete pure ad occhi chiusi a cullarvi nel caldo delle notti d'estate. E fatelo anche se siete romanisti, mentre se tifate Lazio o Atalanta qualche preoccupazione è bene che va la portiate in valigia per il vostro Ferragosto perché quello che avete visto fin qui convince, ma nemmeno troppo. Benvenuti nel cuore dell'estate 2022 del pallone italiano: non solo il calciomercato, fiera dei sogni che chiuderà i battenti solo il 1° settembre quando ormai le ferie saranno un ricordo, ma anche luogo in cui improbabili sfide contro rappresentative di dilettanti o campioni d'Europa (oppure entrambe) indirizzano gli umori di dirigenti, allenatori e soprattutto supporter. Adesso che tutto è alle spalle possiamo davvero provare a fare un bilancio. E a ... Leggi su panorama (Di lunedì 8 agosto 2022) Se siete tifosi di Inter o Juventus state sereni, il brutto sogno è. Amate il rossonero? Rimanete pure ad occhi chiusi a cullarvi nel caldonotti d'estate. E fatelo anche se siete romanisti, mentre se tifate Lazio o Atalanta qualche preoccupazione è bene che va la portiate in valigia per il vostro Ferragosto perché quello che avete visto fin qui convince, ma nemmeno troppo. Benvenuti nel cuore dell'estate 2022 del pallone italiano: non solo ilmercato, fiera dei sogni che chiuderà i battenti solo il 1° settembre quando ormai le ferie saranno un ricordo, ma anche luogo in cui improbabili sfide contro rappresentative di dilettanti o campioni d'Europa (oppure entrambe) indirizzano gli umori di dirigenti, allenatori e soprattutto supporter. Adesso che tutto è alle spalle possiamo davvero provare a fare un bilancio. E a ...

quandasrdingle : scusate momento 'odio i liberali' finito torno a parlare di calcio - ZonaBianconeri : RT @Modesto55187814: 9 milioni di euro annui...si 9...sei l'allenatore più pagato in Italia e tra i più pagati in Europa...sei tornato più… - Modesto55187814 : 9 milioni di euro annui...si 9...sei l'allenatore più pagato in Italia e tra i più pagati in Europa...sei tornato p… - corra_il : @ColpogobboYtube Poi potrebbe giocare male non ambientarsi perciò potrebbe fare peggio, ma questo è il calcio chi l… - PePPeS_10 : RT @alei1004: Bonucci giocatore completamente finito da almeno 3 anni, non è questione di preparazione o concentrazione, tutto nella vita e… -