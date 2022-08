Coppa Italia: Modena-Sassuolo, Raspadori titolare (Di lunedì 8 agosto 2022) Giacomo Raspadori è stato schierato titolare dal tecnico Dionisi nel match di Coppa Italia Modena-Sassuolo. Il calciatore viene dato vicinissimo al Napoli, una pista di calciomercato che è diventata sempre più calda nelle ultime ore, con il presidente Aurelio De Laurentiis che è in contatto costante con Giovanni Carnevali. Il fatto che Raspadori venga ‘rischiato’ come titolare in Coppa Italia, non fa bene sperare ma secondo quanto riferisce Sky non c’è da allarmarsi perché già si sapeva che Raspadori sarebbe stato regolarmente a disposizione di Dionisi per il turno dei trentaduesimi di Coppa Italia. Secondo l’emittente satellitare i olloqui tra il Napoli ed il ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 8 agosto 2022) Giacomoè stato schieratodal tecnico Dionisi nel match di. Il calciatore viene dato vicinissimo al Napoli, una pista di calciomercato che è diventata sempre più calda nelle ultime ore, con il presidente Aurelio De Laurentiis che è in contatto costante con Giovanni Carnevali. Il fatto chevenga ‘rischiato’ comein, non fa bene sperare ma secondo quanto riferisce Sky non c’è da allarmarsi perché già si sapeva chesarebbe stato regolarmente a disposizione di Dionisi per il turno dei trentaduesimi di. Secondo l’emittente satellitare i olloqui tra il Napoli ed il ...

