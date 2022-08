Concorso IPAV Venezia | 29 OSS | requisiti | domanda | prove

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 8 agosto 2022) È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 62 del 5 agosto 2022 un avviso relativo a un nuovo bando diper titoli ed esami, per la copertura di 29 posti di operatore socio-sanitario OSS, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di nove posti in favore dei militari volontari congedati, presso l’di. Il, si legge nel bando, è volto a individuare figure professionali da inserire presso i seguenti Centri Servizi per Persone Anziane non autosufficienti gestiti da: Antica Scuola dei Battuti – Mestre – Via Spalti 1; Contarini – Mestre – Via Cardinal Urbani 4; San Lorenzo –– Sestiere Castello 5071; Zitelle –– Isola della Giudecca in Calle Ospizio 54/s. Vediamo nei prossimi paragrafi i...