Chiara Nasti e Mattia Zaccagni | è arrivata la proposta di matrimonio

È finalmente arrivata la proposta di matrimonio di Mattia Zaccagni! L'attaccante della Lazio, approfittando dell'ultimo fine settimana prima dell'inizio del campionato, ha chiesto a Chiara Nasti di sposarlo. La scena sembra arrivare direttamente da Hollywood: le onde del mare, una cenetta romantica a lume di candela e il giocatore che si inginocchia visibilmente emozionato con un anello in mano. La coppia, che ci ha abituato spesso a esternazioni sopra le righe, corona così il suo amore, già suggellato dall'arrivo di un bebè fra qualche mese. E la risposta di Chiara è arrivata subito, tra lacrime, abbracci e teneri baci. In una foto pubblicata su Instagram la donna, visibilmente emozionata, mostra il diamante che ...

