Calenda rompe l’intesa con Letta (Di lunedì 8 agosto 2022) Carlo Calenda spezza l’intesa con Enrico Letta. A pochi giorni dal patto firmato, il leader di Azione ha fatto dietrofront. “E’ una delle decisioni più sofferte – ha dichiarato – ma non intendo andare avanti con questa alleanza”. A fargli cambiare idea, ha spiegato, è stata l’aggiunta dei “pezzi stonati”, cioè gli accordi che Letta ha stretto sia con Sinistra Italiana e Verdi sia con Luigi Di Maio e Bruno Tabacci. Infuriato il Pd: “Onore è rispettare la parola data. Il resto è populismo d’élite”. Perché – dicono i dem – quando è stato siglato quell’accordo con Azione, era inteso che ci sarebbero stati patti anche con le altre forze. Per Calenda, però, la coalizione del Pd “è fatta per perdere. C’era l’opportunità di farne una per vincere. La scelta è stata del Pd, sono deluso”. L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 agosto 2022) Carlospezzacon Enrico. A pochi giorni dal patto firmato, il leader di Azione ha fatto dietrofront. “E’ una delle decisioni più sofferte – ha dichiarato – ma non intendo andare avanti con questa alleanza”. A fargli cambiare idea, ha spiegato, è stata l’aggiunta dei “pezzi stonati”, cioè gli accordi cheha stretto sia con Sinistra Italiana e Verdi sia con Luigi Di Maio e Bruno Tabacci. Infuriato il Pd: “Onore è rispettare la parola data. Il resto è populismo d’élite”. Perché – dicono i dem – quando è stato siglato quell’accordo con Azione, era inteso che ci sarebbero stati patti anche con le altre forze. Per, però, la coalizione del Pd “è fatta per perdere. C’era l’opportunità di farne una per vincere. La scelta è stata del Pd, sono deluso”. L'articolo proviene da ...

