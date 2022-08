Atalanta, a centrocampo un jolly chiamato Scalvini (in attesa del futuro di Freuler) (Di lunedì 8 agosto 2022) Indipendentemente da quello che sarà il futuro di Remo Freuler, l’Atalanta non riscontra problemi a centrocampo: occhio a Scalvini La mancata presenza in campo da parte di Remo Freuler contro il Valencia ha certificato (tramite ipotesi) che qualcosa bolle in pentola. Al di là di quello che sarà il futuro del centrocampista svizzero, l’Atalanta non si fa trovare minimamente impreparata in mediana. Una soluzione porta il nome di Giorgio Scalvini. Che il numero 42 nerazzurro sia un giocatore talentuoso è un dato di fatto, ma la sua crescita potrebbe regalare sorprese interessanti. Per Gasperini è un difensore riadattato a centrocampista, riscontrando una capacità di costruire e avanzare in attacco (anche quando sta sulla ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Indipendentemente da quello che sarà ildi Remo, l’non riscontra problemi a: occhio aLa mancata presenza in campo da parte di Remocontro il Valencia ha certificato (tramite ipotesi) che qualcosa bolle in pentola. Al di là di quello che sarà ildel centrocampista svizzero, l’non si fa trovare minimamente impreparata in mediana. Una soluzione porta il nome di Giorgio. Che il numero 42 nerazzurro sia un giocatore talentuoso è un dato di fatto, ma la sua crescita potrebbe regalare sorprese interessanti. Per Gasperini è un difensore riadattato a centrocampista, riscontrando una capacità di costruire e avanzare in attacco (anche quando sta sulla ...

